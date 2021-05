Weissrussland-Experte - «Wirtschaftssanktionen treiben Belarus weiter in die Abhängigkeit von Russland»

via Reuters

Weissrussland hatte eine Ryanair-Maschine auf dem Weg nach Vilnius in Minsk zur Landung gezwungen.

Benno Zogg ist Weissrussland-Experte vom Center for Security Studies der ETH Zürich.

Schweizer und EU-Politiker fordern geschlossen harte Sanktionen gegen das Lukaschenko-Regime in Weissrussland.

Am Pfingstsonntag wurde ein Flugzeug der irischen Luftfahrtgesellschaft Ryanair auf dem Weg ins litauische Vilnius von weissrussischen Behörden gezwungen, in Minsk notzulanden. Weissrusslands Machthaber Alexander Lukaschenko wird verdächtigt, eine Bombendrohung inszeniert zu haben, um den Oppositionsaktivisten und Blogger Roman Protassewitsch, der sich im Flugzeug befand, auf weissrussischem Boden zu verhaften.

Der polnische Aussenminister Rau Zbigniew sprach offen von Staatsterrorismus unter Lukaschenkos Befehl. Auch diverse andere Staaten und NGOs verurteilten Lukaschenko scharf, lediglich Russland wiegelte ab (siehe unten). Benno Zogg, Weissrussland-Experte vom Center for Security Studies der ETH Zürich, ordnet die jüngsten Ereignisse ein.

Steht für Sie zweifelsfrei fest, dass die Flugzeugentführung von Lukaschenko angeordnet war? Dies lässt sich wohl nie restlos feststellen. Der Vorfall ist zweifellos von grosser Tragweite. Es ist möglich, dass das Vorgehen hochrangig angeordnet worden ist. Es könnten jedoch auch Missverständnisse in der Befehlskette zu genau diesem Vorgehen geführt haben. Wichtig ist: Die Verhaftung von Roman Protassewitsch ist nur das jüngste Zeichen verstärkter Repression, mit der die belarussische Führung seit Monaten die Zivilgesellschaft und freie Medien bedrängt.

Wie beurteilen Sie die internationalen Reaktionen? Verschiedene politische Führer in Europa haben sich empört gezeigt über dieses Ereignis. Umgehend wurde die Freilassung des Verhafteten und neue Sanktionen gegen das Regime gefordert. Dies ist nachvollziehbar. Offen bleibt, inwiefern solche Reaktionen eine Verhaltensänderung des Lukaschenko-Regimes bewirken können.

Heute Abend werden die EU-Staaten an einem Sondergipfel mögliche Konsequenzen diskutieren. Was können sie tun?Wahrscheinlich scheint eine erneute Ausweitung der Sanktionsliste. Diese umfasst bereits jetzt Kontosperrungen und Einreiseverbote gegen Dutzende Funktionäre und Unterstützer des Regimes. Nun könnten Vertreter der Luftfahrtbehörden oder der Luftwaffe von Belarus dazukommen. Die EU zögert nach wie vor, sektorale Sanktionen gegen ganze Wirtschaftszweige zu verhängen. Dies würde der Wirtschaft allgemein und den Belarussinnen und Belarussen schaden und gleichzeitig das Land weiter in die Abhängigkeit von Russland drängen.