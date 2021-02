Wie lange dauert der Lockdown in der Schweiz noch an?

Wie lange dauert der Lockdown in der Schweiz noch an? Der Bundesrat will kommenden Mittwoch eine Strategie festlegen und die Beschlüsse am 24. Februar kommunizieren. Die Forderungen nach Lockerungen häufen sich. Nun melden sich auch die grossen Wirtschaftsverbände zu Wort.