«Tiere sind sanfter als manche Mutterkuh»

Wisente in Solothurner Wald sollen ausgewildert werden

Im Solothurner Wald soll der Bestand an Wisenten ausgewildert werden. In einem Gehege sollen sie künftig angesiedelt werden, wo auch Besucher den Tieren relativ nahe kommen können.

Wisente in der Schweiz sollen ausgewildert werden, wie der künftige Rancher Benjamin Brunner in einem Interview gegenüber der «Bauern Zeitung» sagt. Die Tiere seien sanfter als manche Mutterkühe. «Ich muss gestehen, vor wenigen Jahren wusste ich auch noch nichts über Wisente», so Brunner am Telefon. Doch schon bald dürften sie in seinem Wald weiden, sofern zwei hängige Beschwerden gegen das Bisongehege abgeschmettert werden.