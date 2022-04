Lewis Hamilton scherzt - «Wir wissen alle, dass Max Verstappen einen Nippelpiercing hat!»

In der Quali gab es einen Crash im Q1.

Am Sonntag steht der Grosse Preis von Australien an,

Normalerweise sind sich die beiden Kontrahenten nicht unbedingt einig, die Fronten zwischen Red Bull und Mercedes scheinen seit Monaten verhärtet. Doch in Australien liess sich Lewis Hamilton noch vor dem Qualifying zu einem ungewöhnlichen Scherz mit Max Verstappen hinreissen.

Der Hintergrund: FIA-Renndirektor Niels Wittich amüsierte die Fahrer beim Briefing vor dem ersten Training in Melbourne mit neuen Anordnungen. Er erinnerte daran, dass es strikt verboten sei, mit Piercings, Halsketten und generell Schmuck in die Formel-1-Boliden zu steigen. Daraufhin meinte der Weltmeister Verstappen scherzhaft: «Ich wäre ja viel zu schwer, wenn ich alle meine Juwelen tragen würde.»

Leclerc ist auf der Pole-Position

Hamilton reagierte mit einem kleinen Witzchen: «Komm schon Max, wir wissen alle, dass du einen Nippelpiercing hast!» Doch der Niederländer war schlagfertig und meinte: «Willst du es nochmal sehen?» Kurz: Die Stimmung zwischen den beiden passte. Und der 37-jährige Hamilton scherzte noch weiter. «Ich habe bestimmte Piercings, die ich nicht einfach rausnehmen kann, von denen nicht viele Leute wissen», so der Brite beispielsweise. «Ich mache nur Spass», sagte er dann und feixte. Das Verbot sei seit Jahren bekannt und kein Problem für ihn.

Im Rennen am Sonntag (7 Uhr, live im Ticker) wird Hamilton von Platz fünf aus starten. Die Pole-Position sicherte sich Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Der Monegasse fuhr in 1:17.868 Minuten die mit Abstand schnellste Runde im Albert Park und verdrängte Titelverteidiger Verstappen im Red Bull mit 0,286 Sekunden Vorsprung. «Ich habe mich das ganze Wochenende bislang nicht so gut gefühlt im Auto», sagte der Niederländer. Knapp dahinter landete Verstappens mexikanischer Teamkollege Sergio Perez auf Rang drei. Im Q1 gab es einen Crash, der viele amüsierte (siehe Video oben).