Dos und Dont’s – Wissen die Basler noch, welche Regeln an der Fasnacht gelten?

1 / 9 Räpplieinsatz ist eine Einwegstrasse: Maskierte, also Larventragende, haben das Monopol. Basel Tourismus Comité-Obfrau Pia Inderbitzin bittet darum, auch nach zwei Jahren Pause die Fasnachtsregeln einzuhalten. 20min/Steve Last Beim Morgestraich ist das Lichterlöschen in der Innenstadt obligatorisch. Da versteht das Comité nur wenig Spass. 20min/Steve Last

Darum gehts Halten die Fasnachtsregeln nach zwei Jahren Corona-Pause? Das Comité mahnt zum Einhalten der ungeschriebenen Gesetze der «drey scheenschte Dääg».

Am Mittwoch wurde bekannt gegeben, was alles an der Fasnacht 2022 stattfindet und worauf verzichtet werden muss.

Wie geht nochmal Fasnacht? Nach zwei fasnachtsfreien Jahren fürchtet das Comité, haben die Baslerinnen und Basler vergessen, welche Regeln an den «drey scheenschte Dääg» gelten. «Man bewirft einen maskierten Waggis nicht mit Räppli», mahnte Obfrau Pia Inderbitzin beispielsweise an einer Medienorientierung am Mittwoch. Das könne für die Person unter der Larve sogar gefährlich werden.

Um das Fasnachts-Einmaleins in Erinnerung zu rufen, wird das Comité in der Basler Innenstadt an «strategischen Schauplätzen» entsprechende Plakate mit den wichtigsten Verhaltensregeln aufstellen. Etwa: «Me dreit e Blaggedde», wie Inderbitzin betonte. Und am allerwichtigsten: Wenn es «am Mäntig vieri schloot» werden die Lichter gelöscht. In den Jahren vor der Pandemie waren auch schon Lichtkontrolleure des Comités unterwegs, die beleuchtete Schaufenster abdeckten. Private und Gewerbetreibende werden deshalb vom Comité eindringlich ermahnt, «für absolute Dunkelheit» zu sorgen.

Auch beim Gässle in den darauffolgenden Tagen sei gegenseitige Rücksichtnahme geboten. So seien etwa Guggen angehalten, anderen Guggen nicht in ihre Platzkonzerte zu spielen. Apropos: Es findet nun doch ein Guggenmonster statt, und zwar am Dienstagabend auf dem Claraplatz.

Leiterwagen-Nicht-Cortège

Damit nicht genug der Verbote: Weil es dieses Jahr keine Cortège gibt, bis auf eine bewilligte Ausnahme mit einigen Leiterwagen, ist Waggis-Wagen die Zufahrt in die Innenstadt untersagt. Die Vorbereitungszeit sei dieses Jahr schlicht zu kurz gewesen, um einen ordentlichen Cortège zu planen, erklärte Inderbitzin. Aus gleichem Grund erscheint dieses Jahr auch der Fasnachtsführer «Rädäbäng» nicht, in dem die Sujets aller Cliquen geführt sind.

Obwohl ohne Cortège gehört die Innenstadt vom 7. bis 9. März trotzdem ganz den Fasnächtlern. Die Polizei sperrt die Kernzone wie in normalen Fasnachtsjahren jeweils am Nachmittag ab 13 Uhr für den Verkehr. Auch die Drämmli machen dann kehrt.



Auch SBB fährt an den Morgestraich

Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass die Regierung Nachtfahrten an die Fasnacht erlaubt, hat am Mittwoch auch die SBB ihren Fahrplan veröffentlicht. Am Morgen des 7. März werden drei Extrazüge fahren, sie werden ab dem 2. März im Online-Fahrplan ersichtlich sein. Abfahrt in Olten ist um 2.33 Uhr, so wie in Frick, in Laufen um 2.35 Uhr. Generell sollen die Linien S1 und S3 sowie das Nachtnetz während der Fasnacht verstärkt werden. Weiter soll auch der Chienbäse in Liestal bedient werden, wie die SBB mitteilt.