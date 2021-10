Brian Laundrie - Wissen seine Eltern mehr über das Verschwinden von Gabby Petitos Freund?

Tochter ruft Eltern zu Ehrlichkeit auf – Vater beteiligt sich an Suche

Die Eltern von Brian Laundrie hatten den Behörden zunächst angegeben, dass Brian am 14. September in das nahegelegene Waldgebiet wandern gegangen sei. Mittlerweile gehen die Behörden jedoch davon aus, dass dies bereits einen Tag zuvor, also am 13. September, der Fall war.