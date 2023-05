Pornosperren: Wissen Swisscom & Co. bald, wer Internet-Pornos konsumiert?

Künftig sollen die Betreiber von Seiten mit sexuellen Inhalten verifizieren, ob die Besuchenden tatsächlich alt genug für ihre Inhalte sind. Zur Diskussion steht in Bundesbern eine Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS-Code. Betroffen wären sämtliche Personen im Land, die gelegentlich nackte Tatsachen im Netz geniessen.

FDP-Ständerat will «keine chinesischen Zustände»

Die ständerätliche Kommunikations-Kommission hat einen Vorstoss von Nationalrat Nik Gugger im Grundsatz angenommen. Allerdings will das Gremium keine Netzsperren wie ursprünglich gefordert. Kommissionspräsident Hans Wicki (FDP) sagt: «Damit wäre man schnell bei chinesischen Zuständen, die niemand in der Schweiz will.»

Im Fokus steht für ihn eine SMS-Lösung via SIM-Karte, sagt er. Konkret: Wer eine Pornoseite aufruft, muss seine Handynummer eingeben. Dann erhält die Person ein SMS mit einem Code zum Einloggen. Der Netzanbieter wisse, ob die Handynummer auf jemanden registriert ist, der älter als 16 Jahre ist, so Gugger.

Telekom-Branche plädiert für internationale Lösung

Die meisten Anbieter von Internetpornografie befänden sich zudem gar nicht in der Schweiz, sondern im Ausland. «Eine technische Lösung zur Alterskontrolle müsste daher international umgesetzt werden», so Grasser, der Swisscom, Sunrise & Co. vertritt.

Eine Alterskontrolle per SMS sei aus Sicht des Verbands zudem «nicht wirksam». Unter anderem auch wegen des Datenschutzes, da so ersichtlich sei, welche Webseiten genutzt werden.

Ebenfalls prüfenswert sei ein Altersnachweis via Kreditkarte. Allerdings wurde hier schon im Vorfeld bemängelt, dass es für Jugendliche relativ leicht ist, an die Daten der elterlichen Kreditkarte zu gelangen.

Grünliberaler: «Das ist Verhältnisblödsinn!»

Der Ständeratskommission schwebt vor, die Eltern vermehrt in die Pflicht zu nehmen. Kommissionspräsident Wicki sagt: «Wenn eine unter 16-jährige Person ein Tablet, Handy oder Ähnliches erhält, kaufen das ja in der Regel die Eltern. Beim Kauf erfährt der Provider also, dass das Gerät an eine jugendliche Person geht. Dann muss der Provider sicherstellen, dass der Zugang zu pornografischen Seiten auf dem Gerät gesperrt werden kann.»