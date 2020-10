Alain Berset will härtere Massnahmen gegen das Coronavirus frühestens am kommenden Mittwoch.

Die Coronavirus-Taskforce des Bundes errechnete, dass in vier Wochen alle Intensiv-Betten in der Schweiz belegt sind.

Als Alain Berset am Mittwoch an der Medienkonferenz gefragt wurde, wann die Schweizer Spitäler die Belastungsgrenze denn erreichen, wich der Gesundheitsminister aus. Obwohl er zuvor gesagt hatte, man könne das mathematisch relativ genau berechnen. Man werde in wenigen Wochen bei 900 Covid-Patienten auf den Intensivstationen sein, wo schweizweit ungefähr 1600 Plätze zur Verfügung stehen. Wenn es dann noch eine Verdoppelung der Hospitalisierungsrate gäbe – was momentan einmal pro Woche passiert – wäre das Schweizer Gesundheitssystem überlastet. Genauer wurde Berset nicht.