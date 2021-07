Frankreich : Wissenschaftler halten Impfquote von 95 Prozent für nötig

Die Delta-Variante des Coronavirus könnte in Frankreich zu einer vierten Welle führen, warnt der wissenschaftliche Beirat der Regierung.

Die Regierung will in Kürze voraussichtlich eine Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal auf den Weg bringen.

Regierung will Impfpflicht für Pflegepersonal

Die Regierung will in Kürze voraussichtlich eine Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal auf den Weg bringen, am Montag ist dazu eine Sondersitzung geplant. Am Montagabend will Präsident Emmanuel Macron die neuen Massnahmen im Kampf gegen die Delta-Variante im Fernsehen erläutern.