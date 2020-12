Proxima Centauri : Wissenschaftler untersuchen mysteriöses ausserirdisches Signal

Ein Signal aus der Richtung des Sterns Proxima Centauri hat die Erde erreicht. Noch konnten die Wissenschaftler seine Ursache nicht ausfindig machen.

Seti-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also solche, die nach ausserirdischen Lebensformen suchen, untersuchen derzeit ein Signal, das die Erde aus dem Weltall erreicht hat. Dies berichtet der «Guardian». Das Signal stammt von Proxima Centauri, dem Stern, der der Erde, abgesehen von der Sonne, am nächsten ist. Es wurde bereits im vergangenen April und Mai in Australien aufgezeichnet, konnte aber immer noch nicht entschlüsselt werden.