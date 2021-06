Wuhan, China : Wissenschaftlerin dementiert Vorwürfe über Laborunfall

Schon früh nach Beginn der Pandemie war die Theorie aufgetaucht, das Corona-Virus könnte aus dem Labor in Wuhan entwichen sein. Eine Forscherin weist dies vehement zurück.

An Schulen in Wuhan werden Jugendliche getestet, bevor sie das Schulgelände wieder betreten dürfen.

Im Januar 2021 tagten Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation in einem Spital in Wuhan, um den Ursprung des Virus herauszufinden.

Dass der Corona-Ausbruch auf einen Laborunfall zurückzuführen ist, weist die Wissenschaftlerin Shi Zhengli zurück. Es sei ihr ein Rätsel, wie man darauf komme, unschuldige Wissenschaftler ständig in den Dreck zu ziehen.

Die renommierte Wissenschaftlerin vom Virus-Forschungslabor in Wuhan, Shi Zhengli, hat die Theorie eines Corona-Ausbruchs durch einen Laborunfall zurückgewiesen. «Wie um alles in der Welt kann ich Beweise für etwas vorlegen, für das es keine Beweise gibt?», sagte die chinesische Forscherin der «New York Times». Es sei ihr ein Rätsel, «wie die Welt so weit gekommen ist, einen unschuldigen Wissenschaftler ständig mit Dreck zu bewerfen».