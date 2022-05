Davos: Witali Klitschko und Olaf Scholz auf der WEF-Gästeliste

Jedes Jahr seit 1987 trifft sich das Who-is-Who der internationalen Politik und Wirtschaft in Davos, um die brennendsten Fragen der Weltgemeinschaft zu besprechen. 2020 besuchte unter anderem der umstrittene US-Präsident Donald Trump die Bündner Berge nur wenige Wochen, bevor das Coronavirus die Welt lahm legte. Im darauffolgenden Jahr wurde der Anlass zunächst nach Singapur verschoben, bevor er ganz abgesagt wurde.

Nach einer abermaligen Verschiebung im Dezember vergangenen Jahres aufgrund der Omikron-Variante findet das diesjährige World Economic Forum (WEF) nun ausnahmsweise nicht im Winter sondern im Frühsommer vom 20. bis 26. Mai statt. Es werden weniger Gäste erwartet als in früheren Jahren. Grosse Namen wie den amtierenden US-Präsident Joe Biden wird man dieses Jahr nicht zu Gesicht bekommen. Der russische Einmarsch in der Ukraine dürfte die Agenda dominieren, russische Vertreter wurden keine eingeladen und auch aus China wird nur eine kleine Delegation erwartet, wie die Tamedia-Zeitungen schreiben. Dennoch müssen die Gäste für ein Zimmer im Ferienort auch dieses Jahr tief in die Tasche greifen.