Bürgermeister von Kiew : Witali Klitschkos Appell an die Schweiz

Der ehemalige Profiboxer und Bürgermeister von Kiew, Witali Klitschko, bedankt sich bei der Schweiz für die Solidarität – bittet aber noch um weitere Unterstützung.

1 / 3 Jede Nacht ertönt drei-, viermal die Sirene, ich hasse diesen Sound»: Kiews Bürgermeister Witali Klitschko. (14. März 2022) AFP/Aris Messinis Klitschko bedankt sich bei der Schweiz für die Solidarität. AFP/Sergei Supinsky Gehören zusammen mit Präsident Selenski zu den Hauptzielen der russischen Invasoren: Wladimir (links) und Witali Klitschko. AFP/Sergei Supinsky

Darum gehts Witali Klitschko, Bürgermeister von Kiew und früherer Profiboxer, bittet die Schweiz um weitere Hilfe.

Zusammen mit Präsident Selenski und seinem jüngeren Bruder Wladimir zählt Witali Klitschko zu den Hauptzielen der russischen Invasoren.

«Jeder, der heute mit Russland geschäftet, hat Blut an den Händen, denn jeder Cent fliesst in die Armee», sagt Klitschko.

Neben Präsident Wolodimir Selenski ist der ehemalige Profiboxer Witali Klitschko (50) zum Symbol des Widerstands im Ukraine-Krieg geworden. Unermüdlich ermutigt er die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine, dem russischen Aggressor zu widerstehen.

In einem Video-Interview mit der «SonntagsZeitung» erzählt der dreifache Profiboxweltmeister im Schwergewicht, wie er sich seit Kriegsbeginn fast pausenlos um die Menschen in seiner Stadt kümmert. Schlafen könne er kaum: «Jede Nacht ertönt drei-, viermal die Sirene, ich hasse diesen Sound, diesen schrecklichen Sirenendonner».

Die Gefahr eines Anschlags ist gross

Vom Rückzug der russischen Truppen aus Kiew habe er noch nicht viel gespürt. «Jede Stunde, kaum 20 Kilometer vom Zentrum entfernt, gibt es Explosionen.» Die Infrastruktur der Stadt sei zerstört und die Logistik zusammengebrochen. «Noch haben wir Reserven, aber in ein paar Wochen kommt es zu einem Engpass an Lebensmitteln und Medikamenten. Im Osten der Ukraine zeichnet sich eine riesige humanitäre Katastrophe ab», sagt der Bürgermeister von Kiew.

Zusammen mit Präsident Selenski und seinem jüngeren Bruder Wladimir (46) zählt Witali Klitschko zu den Hauptzielen der russischen Invasoren. Die Gefahr eines gezielten Anschlags ist gross. «Es gibt keinen sicheren Ort mehr, jeder ukrainische Bürger ist in Gefahr. Ich gehe ein gewisses Risiko ein, das ist meine Arbeit, das ist meine Pflicht.»

Der Krieg betreffe alle in der Europäischen Union. Laut Klitschko gibt es viele Politiker, die auf zwei Hochzeiten tanzen, die den Krieg verurteilen, aber nicht zu harten Sanktionen gegen Russland bereit sind. «Jeder, der heute mit Russland geschäftet, hat Blut an den Händen, denn jeder Cent fliesst in die Armee.» Auf die Sanktionen der Schweiz angesprochen, sagt er: «Ich möchte mich für die Unterstützung bedanken. Aber: Wir Ukrainer kämpfen auch für euch, wir geben unser Leben auch für eure demokratischen Werte.»

«Danke für Ihre Solidarität»

Über den russischen Präsidenten sagt er: «Putin ist unberechenbar. Er will Macht. Er will ein russisches Reich, er will die ehemalige Sowjetunion zurück. Für mich ist klar: Putin ist krank.» Klitschko zeigt sich wenig optimistisch über den Fortgang des Kriegs: «Wir sehen kein Licht am Ende des Tunnels.»

Am Schluss des Gesprächs mit der «SonntagsZeitung» bat Klitschko darum, ein paar Worte an die Schweiz richten zu können: «Ich grüsse die Schweiz. Und ich habe eine Botschaft an die Schweizer: Bitte helfen Sie der Ukraine. Stehen Sie uns bei. Zusammen können wir es schaffen, den Krieg in Europa zu beenden. Danke für Ihre Solidarität.»

