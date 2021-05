Willi Herren  - Witwe Jasmin Herren schlägt das Erbe ihres Ex-Mannes aus

Der vor fünf Wochen verstorbene Willi Herren hinterlässt knapp 500’000 Schulden und meldete 2020 Insolvenz an. Seine Witwe Jasmin Herren habe sich überlegt, das Erbe trotz der Schulden anzunehmen. Durch seine Filme und Songs kommen nach seinem Tod trotzdem Einnahmen herein und Jasmins grosser Traum wäre es gewesen, die Gläubiger auszubezahlen: Damit Willi irgendwann schuldenfrei ist, so wie er es sich zu Lebzeiten auch gewünscht hätte. Aus diesem Grund beantragte die Anwältin von Jasmin auch die Rechte an seinem Namen, wie «Bild» berichtet.