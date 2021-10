Witwe Vanessa Bryant verklagt Rettungskräfte nach tödlichem Unfall von Kobe Bryant

Die Gerichtsverhandlungen haben kürzlich gestartet. So musste Vanessa nun einem Staatsanwalt, der den Bezirk Los Angeles vertritt, Rede und Antwort stehen. Am 5. November soll der Prozess weitergehen. Dann wird es zu weiteren Anhörungen kommen.

«Fotos der Leichen verbreitet, als wären es Tiere»

In einem Interview mit der «New York Times» äussert sich Vanessa jetzt auch zum laufenden Prozess. Ihre Meinung: «Die Auswirkungen des Hubschrauberabsturzes waren so verheerend, dass ich einfach nicht verstehen kann, wieso jemand diese Gelegenheit nutzt, um leblose und hilflose Menschen zu seiner eigenen kranken Belustigung zu fotografieren», so die 39-Jährige. Und weiter: «Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand so gefühllos sein kann und Fotos der Leichen einfach so verbreitet, als wären es Tiere auf der Strasse.»