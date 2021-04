Lennys Bewegungen wurden seit 2013 per Sender beobachtet. Der Storch erfreute sich einer grossen Fangemeinde.

Lilly hatte jahrelang zusammen mit dem Basler Zolli-Storch Lenny genistet, der im vergangenen Jahr nicht von seinem Flug in den Süden zurückgekehrt war.

Lennys Bewegungen wurden seit 2013 per Sender nachverfolgt. Im Frühjahr 2020 stellte man fest, dass der Storch getötet wurde.

Lennys Witwe soll Lilly heissen. Bisher hatte die Storchendame keinen Namen, weil es sich bei ihr um kein Tier des Zoo Basel handelt. Doch in Gedenken an den im Frühjahr 2020 getöteten Lenny soll auch sie einen Namen bekommen. Nach dem Aufruf von 20 Minuten hat die Community über 250 Namensvorschläge eingeschickt. Aus einer Auswahl erhielt der Name Lilly die meisten Stimmen, knapp gefolgt von Gundula und Lena.