Ansteckung an Party – Witwe will 20’000 Euro von Familie, weil ihr Mann an Corona gestorben ist

Ein Österreicher steckte sich bei einer Familienfeier im Frühling 2021 mit Corona an und starb. Die Witwe fordert jetzt von einem Verwandten 20’000 Euro Schmerzensgeld.

Darum gehts In Österreich fordert eine Witwe Schmerzensgeld von einem Verwandten.

Sie wirft ihm vor, Schuld am Tod ihres Gatten zu sein.

Bei einer Familienfeier soll der Beschuldigte mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein und die Anwesenden angesteckt haben.

Ein Rechtsstreit belastet derzeit eine Familie in Kärnten (A). Eine Frau fordert von einem Mann aus ihrem Verwandtenkreis 20’000 Euro Trauerschmerzensgeld, weil ihr Ehemann mit knapp 70 Jahren an Corona verstorben ist, berichtet die «Kleine Zeitung».

Im Frühling 2021 warteten Daniela C. (67) und ihr Mann Roman auf einen Impftermin. Sie seien extrem vorsichtig gewesen, hätten dann aber zu Ostern doch in ein kleines Familientreffen eingewilligt – mit fatalen Folgen. «Meine Mandantin bestand vorher darauf, dass sich alle testen. Doch das ist offenbar nicht passiert», schildert ihr Anwalt Dario Paya gegenüber «Heute».

Test von Mitarbeiter positiv

Ihr Mann steckte sich bei der Feier ebenso mit Corona an wie sie und die anderen vier Gäste. Ein Mitarbeiter des Gastgebers, des Schwagers des Ehepaares, soll zuvor positiv gewesen sein. «Sein Testergebnis lag vor der Feier vor, aber niemand wurde informiert», so Paya weiter. Roman C. musste schon nach wenigen Tagen ins Spital. Nach sechs Wochen auf der Intensivstation verstarb der 69-Jährige.

«Meine Mandantin fordert 20’000 Euro Trauerschmerzensgeld. Sie würde sofort darauf verzichten, wenn sich ihr Verwandter aufrichtig entschuldigt», so Paya. In der «Kleinen Zeitung» sagt Philipp Tschernitz, Anwalt der Gegenseite: «Mein Mandant war negativ getestet. Er ist nicht schuld», betont er.

Infektion verschwiegen

Ob der Mann von der Infektion seines Arbeitskollegen wusste, als er zur Feier ging, ist nicht geklärt. Im Wesentlichen wirft der Anwalt dem Mann aus der Verwandtschaft vor, dass er vor dem Zusammentreffen an Ostern keinen behördlichen Test machen liess und dass er die Corona-Infektion des Arbeitskollegen, falls er Kenntnis davon hatte, nicht bekannt gegeben hat.

