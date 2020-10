Urteil aus Strassburg : Witwer müssen Witwen gleichgestellt werden

Ein Witwer habe ein Anrecht auf die gleiche Rente wie Witwen, urteilt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg. Das kann die AHV teuer zu stehen kommen.

Es gehe nicht an, einem Witwer eine Rente zu verweigern, die Witwen gewährt werde.

Hat die Schweiz gerügt: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg. (Archivbild)

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte rügt die Schweiz. Es gehe nicht an, einem Witwer eine Rente zu verweigern, die Witwen gewährt werde, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Dies sei eine unzulässige Ungleichbehandlung von Mann und Frau. Konkret kritisieren die Strassburger Richter, dass ein Witwer seine Rente nur so lange erhält, wie die Kinder minderjährig sind. Witwen hingegen erhalten auch dann Geld, wenn ihre Kinder bereits erwachsen sind oder wenn sie keine Kinder haben. Es reicht, wenn sie beim Tod des Partners mindestens 45-jährig sind.

Ansprüche der Witwen reduzieren

Der Bund will laut dem «Tages-Anzeiger» das Urteil genau analysieren und dann entscheiden, ob er es an die Grosse Kammer des Strassburger Gerichtshofs weiterziehen will. Dies kann er innerhalb von drei Monaten tun. Dadurch würde das Urteil vorerst nicht rechtskräftig, wodurch die Schweiz Zeit gewinnen könnte.