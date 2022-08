BBC-Moderatorin: Witwer verrät seine letzten Worte an Ehefrau Deborah James vor ihrem Tod

Bowen, der die BBC-Moderatorin 2008 ehelichte und zwei gemeinsame Kinder mit ihr hat, verriet, welche letzten Worte er an sie richtete: «Das Letzte, was ich ihr sagte, war, dass ich so stolz auf sie war. Dann schlief sie ein», so der Witwer.

In ihrem Buch gibt sie ihren Kindern Ratschläge

In Kürze erscheint auch das Buch der Verstorbenen «How To Live When You Could Be Dead». Wie «The Sun», der bereits einige Auszüge vorliegen, berichtet, schrieb die Moderatorin offen und ehrlich, was ihre ehelichen Herausforderungen waren und was sie sich für die Ehen ihrer Kinder wünschen würde. «Ich wusste nie genau, ob man wirklich die Liebe des Lebens haben könnte, aber ich weiss jetzt, was der Kern der unbestrittenen Liebe zwischen zwei Menschen ist. Ich habe meinen Mann immer geliebt», zitiert die Zeitung aus dem Buch.