Hummels stinksauer auf VAR – Witz-Rot gegen BVB – Schiri Oliver stellte an der EM schon Freuler vom Platz

Für dieses Einsteigen sieht Dortmund-Verteidiger Hummels Rot – der VAR bestätigt den Entscheid. SRF

Darum gehts Dortmund verliert in der Champions League mit 1:3 gegen Ajax Amsterdam.

In der 29. Minute sah Verteidiger Mats Hummels eine äusserst fragwürdige Rote Karte.

Die BVB-Spieler Reus, Kobel und Hummels sind nach Partie stinksauer.

An der EM stellte der gleiche Schiedsrichter schon Remo Freuler vom Platz.

Was haben Nati-Star Remo Freuler und BVB-Verteidiger Mats Hummels gemeinsam? Beide sind vom englischen Schiedsrichter Michael Oliver vom Platz gestellt worden. Während sich die Nati-Fans bei der Roten Karte im EM-Viertelfinal gegen Spanien schon ungerecht behandelt fühlten, dürfte die meisten Dortmund-Anhänger am Mittwochabend die Welt nicht mehr verstanden haben.

Bei seiner Grätsche in der 29. Minute t rifft Hummels Ajax-Angreifer Antony nicht einmal . Im Gegenteil: der Brasilianer s teht dem Deutschen sogar noch auf den Fuss. Der VAR überprüft die Szen e, hält aber an der Roten Karte von Schiedsrichter Oliver fest. Der BVB mit den beiden Schweizern Kobel und Akanji b leibt zunächst cool, Reus erzielt kurz vor der Pause per Penalty die verdiente Führung.

In Unterzahl brechen die Dortmunder in zweiten Durchgang aber ein. Dank drei Treffern drehen die Gäste aus Amsterdam die Partie in der Schlussviertelstunde noch. Ajax steht damit bereits im Achtelfinal, der BVB muss dagegen um den K.o.-Einzug zittern. Verständlich gross ist der Ärger bei der Borussia.

Spieler und Experten sind sich einige

Hummels selbst zeigte sich nach dem Spiel stinksauer. Keine Stunde nach Abpfiff meldete sich der deutsche Nationalspieler auf Twitter und Instagram. «Ich habe keine Worte für diese Rote Karte», schrieb der 32-Jährige und forderte: «Bekommt den VAR endlich hin!»

«Ich dachte zuerst, es sei überhaupt nichts», sagt Goalie Gregor Kobel nach dem Spiel im blue-Interview. «In der Pause habe ich es dann im TV gesehen. Das ist kein Platzverweis!» Mit seiner Meinung ist der Nati-Spieler nicht alleine. «Der Schiedsrichter sagte mir, die Szene sei vom VAR gecheckt worden. Da frage ich mich dann schon», meint Dortmund-Captain Marco Reus.

«Für mich ist das niemals eine Rote Karte», sagt auch blue-Experte Mladen Petric. Seine beiden Kollegen Rolf Fringer und Marcel Reif stimmen dem Ex-Dortmund-Stürmer zu. Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer meint in der «Bild»: «Das ist maximal Gelb. In Realgeschwindigkeit kann es so aussehen, als wenn er ihn voll umhaut. Aber der Video-Schiri muss sehen, dass er vorbeirutscht und ihn dabei trifft.» Er habe keine Erklärung, warum sich Oliver die Szene nicht noch einmal anschauen.

Oliver verärgerte schon Nati- und Juve-Fans

Nicht zum ersten Mal sorgt Michael Oliver mit einer seiner Entscheidungen auf internationaler Ebene für rote Köpfe. An der EM stellte er Remo Freuler im Viertelfinal gegen Spanien vom Platz – eine überharte Entscheidung.

Remo Freuler wird an der EM von Schiedsrichter Michael Oliver vom Platz gestellt. SRF

2018 pfiff der Engländer im Viertelfinal-Rückspiel zwischen Real Madrid und Juventus in der 93. Minute einen viel zu kleinlichen Penalty. Und weil sich Goalie-Legende Gianluigi Buffon energisch darüber beschwerte, stellte er den Italiener gleich auch noch vom Platz. Superstar Cristiano Ronaldo schoss Real in der 97. Minute doch noch in den Halbfinal und schickte Juventus ins Tal der Tränen.

So weit ist man in Dortmund trotz Witz-Rot und 1:3-Pleite gegen Ajax noch nicht. Der BVB hat den Achtelfinal-Einzug weiter in der eigenen Hand. In den letzten beiden Partien auswärts bei Sporting Lissabon und zu Hause gegen Besiktas Istanbul müssen aber wohl zwei Siege her, wollen Akanji und Kobel in der Champions League überwintern.