«Während Pilotprojekt geimpft» - WK-Soldaten erhielten Covid-Zertifikat gleich doppelt

Auch ausserhalb der Armee seien einzelne Fälle mehrfacher Ausstellungen von Covid-Zertifikaten bekannt, so das Bundesamt für Gesundheit.

Da das Zertifikat bei einer Kontrolle immer zusammen mit einem Ausweisdokument vorgelegt werden muss, sei das jedoch unproblematisch, so das Bundesamt für Informatik.

«Ich habe zwei Covid-Zertifikate erhalten. Kann mir das am Zoll Probleme verursachen?» Mit dieser Nachricht wendet sich ein Soldat, der anonym bleiben möchte, an 20 Minuten. Wie er sagt, habe er seine Corona-Impfungen während eines Wiederholungskurses im Frühling erhalten. «Kurze Zeit später hatte ich zwei Covid-Zertifikate im Briefkasten – beide mit meinen korrekten Personalien und offiziell vom Bundesamt für Gesundheit», sagt der Soldat. Einer seiner WK-Kollegen habe genau dasselbe erlebt.

Dass vereinzelte Soldaten zwei Zertifikate erhalten haben, bestätigt Armeesprecher Stefan Hofer. Betroffen seien vor allem Soldaten, die etwa für den Transport von Impfstoffen verantwortlich waren und sich im Rahmen eines Pilotprojekts früh impfen liessen. Der Fehler sei entstanden, weil sich diese Personen impfen liessen, bevor die entsprechenden Systeme der Armee in Betrieb waren, so Hofer. «Ihre Daten wurden deshalb in Excel-Tabellen eingetragen. Als die Impf-Software aufgeschaltet wurde, kam es zu Überschneidungen.»