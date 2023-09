Russland: Kara-Murza nach Sibirien ins Gefängnis verlegt

1 / 3 Wladimir Kara-Murza wird in ein sibirisches Hochsicherheitsgefängnis gebracht. IMAGO/SNA Wegen Hochverrats und Anprangerung der Moskauer Invasion in die Ukraine wurde er zu 25 Jahren Haft verurteilt. IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA Kara-Murzas Anwalt und seine Familie sagten, er leide infolge zweier Vergiftungsversuche an einer Nervenerkrankung namens Polyneuropathie und die Entscheidung, ihn unter diesen Bedingungen im Gefängnis zu lassen, werde seinen bereits prekären Gesundheitszustand noch verschlechtern. IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

Der russische Oppositionspolitiker und Putin-Gegner Wladimir Kara-Murza, der wegen Hochverrats und Anprangerung der Moskauer Invasion in die Ukraine zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde, muss seine Strafe in einem Hochsicherheitsgefängnis in Sibirien verbüssen. Das teilte der Anwalt des 42-Jährigen mit.

«Wladimir Kara-Murza wurde zur Verbüssung seiner Strafe in die Hochsicherheitsstrafkolonie IK-6 in Omsk gebracht», schrieb sein Anwalt Wadim Prokhorow auf Facebook. «Er wurde sofort in eine Isolationszelle gebracht.» Omsk liegt rund 2700 Kilometer östlich von Moskau im Südwesten Sibiriens. Kara-Murza – ein russisch-britischer Doppelbürger – wurde im April zu einer beispiellosen Strafe verurteilt.

Zwei Giftanschläge überlebt

Der russische Strafvollzug braucht oft Wochen, um Gefangene in die entlegensten Gefängnisse des Landes zu bringen. Oft ist nicht bekannt, wo sich ein Gefangener auf der Durchreise befindet. Er macht unterwegs in verschiedenen Gefängnissen Halt.



«Die gesamte Reise von Moskau nach Omsk im 21. Jahrhundert dauerte nicht weniger als drei Wochen», sagte Anwalt Prochorow und fügte hinzu, dass der Verurteilte «mehrere Tage» in einer Isolationszelle in der Innenstadt von Samara festgehalten wurde. Kara-Murzas Anwalt und seine Familie sagten, er leide infolge zweier Vergiftungsversuche an einer Nervenerkrankung namens Polyneuropathie und die Entscheidung, ihn unter diesen Bedingungen im Gefängnis zu lassen, werde seinen bereits prekären Gesundheitszustand noch verschlechtern.



Kara-Murza wurde im Frühjahr in einem Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit für schuldig befunden, «falsche Informationen» über das russische Militär verbreitet und Verbindungen zu einer «unerwünschten Organisation» zu haben. Sein Urteil gegen einen russischen Oppositionellen ist das härteste der letzten Jahre.