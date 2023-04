Wladimir Putin hat überall identische Büros und «krankhafte Angst»

via REUTERS

Gleb Karakulow sprach in einem Interview über die Marotten des russischen Präsidenten.

Ein geflohener Offizier der russischen Präsidentengarde packt aus, was hinter den Türen des Kreml vor sich geht.

In einem Interview beschreibt er, was der russische Präsident Wladimir Putin für seine Sicherheit alles unternimmt.

Karakulow floh letztes Jahr mit Frau und Tochter aus Russland. Jetzt hat er der russischen Oppositionsplattform Dossier Center ein langes Interview gegeben. Seine Motivation dafür? «Dieser Krieg muss beendet werden, und es ist an der Zeit, das Schweigen zu brechen», sagt Karakulow. Denn es werde sich nichts ändern, wenn man immer nur schweige.

«Er hat krankhafte Angst um sein Leben»

Die Invasion eines souveränen Staates sei unbegreiflich, sagt der frühere Offizier. Wladimir Putin sei für ihn ein «Kriegsverbrecher», der für «Völkermord am ukrainischen Volk» verantwortlich sei.

Ohnehin sei Putin seit 2020 «von der Welt abgeschnitten», lebe in einem «Informationskokon» und verbringe die meiste Zeit in seinen Anwesen. Dabei habe Putin «krankhafte Angst um sein Leben» – möglicherweise eine Konsequenz seines eigenen Handelns angesichts der zahlreichen Mordaufträge, deren Putin verdächtigt wird?

Gezielte Fehlinformationen aus identischen Büros

Putin besitze einen Sonderzug, den er Flugzeugen vorziehe, da sich Züge schlechter nachverfolgen liessen und weniger auffällig seien. Es komme auch vor, dass der russische Präsident Reisen vortäusche und sich an einem anderen Ort befinde als angegeben, um «den ausländischen Geheimdienst zu verwirren und zweitens um Anschläge auf sein Leben zu verhindern».

So überrascht nicht wirklich, dass Putin Karakulow zufolge auch identische Büros in seinen verschiedenen Residenzen hat, sodass niemand wirklich weiss, wo er sich aufhält. «Egal, ob in Sankt Petersburg, Sotschi oder Nowo-Ogarjowo – alles ist identisch.»