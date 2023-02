Ukraine-Krieg: Wladimir Putin reist im Panzer-Zug

Kostenpunkt von über zwölf Millionen Franken

«Nach dem Ausbruch des Krieges im Februar und März begann er, den [gepanzerten] Zug sehr aktiv zu nutzen, vor allem, um zu seiner Residenz in Valday zu gelangen», so eine dem Kreml nahestehende Quelle gegenüber der «Dossier Centre». Valday, zwischen Moskau und St. Petersburg gelegen, ist der Standort einer Luxusresidenz am See, die von Präsident Putin genutzt wird.

Geheime Zugstrecken und Bahnhöfe

Um drei der grossen Residenzen Wladimir Putins zu erreichen, sollen geheime Eisenbahnlinien und Bahnhöfe gebaut worden sein. So lassen Satellitenbilder einen offenbar umzäunten Bahnhof in der Nähe der Sommerresidenz in Sotschi an der Schwarzmeerküste erkennen. Nahe der offiziellen Präsidenten-Residenz in Nowo-Ogarjowo ausserhalb Moskaus soll sich ein weiterer offenbar privater Bahnhof befinden.