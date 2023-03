Wladimir Putin: Blamage durch russische Nationalisten

Ukraine-Krieg : Russische Nationalisten blamieren Wladimir Putin

In einem Bekennervideo sagen russische Nationalisten, dass sie für einen Angriff in Brjansk verantwortlich sind. Ihnen ist es gelungen, die «grossartig» gesicherte Grenze zu überwinden.

Am Donnerstag kam es zu Gefechten in der russischen Stadt Brjansk.

Am Donnerstag gab es im russischen Grenzgebiet zur Ukraine rätselhafte Angriffe. Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich daraufhin am Freitag mit den ständigen Mitgliedern des nationalen Sicherheitsrates beraten. Putin äusserte sich zu Beginn der Sitzung in Moskau aber nicht zu den Ereignissen. Am Vortag hatte er sie als Terrorakt bezeichnet. Stattdessen nannte Putin den Schutz von Gebäuden russischer Sicherheitsorgane vor Terroranschlägen als Thema der Sitzung.