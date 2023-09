Wladimir Putin setzt Sergei Schoigu ein Ultimatum

In der jüngsten Zeit haben Schoigu und seine Kommandanten die Fortschritte der Ukrainer an der Front entweder verschwiegen oder beschönigt. Dies führte zu heftiger Kritik von russischen Militärbloggern.

Eine Insiderquelle im Kreml behauptet, der russische Präsident Wladimir Putin habe seinem Verteidigungsminister Sergei Schoigu eine Frist von einem Monat bis Anfang Oktober 2023 gesetzt, um die Lage an der Front zu verbessern, die ukrainischen Gegenoffensiven zu stoppen und die russischen Streitkräfte wieder in die Lage zu versetzen, eine Offensivoperation gegen eine grössere Stadt zu starten. Das schreibt die US-Denkfabrik «Institute for the Study of War» (ISW).