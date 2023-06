Wagner-Aufstand: Wladimir Putin soll mit Säuberungen begonnen haben

So soll es bereits zu sogenannten Säuberungen in den russischen Streitkräften gekommen sein.

Russische Quellen spekulierten, dass die bewaffnete Meuterei der Privatarmee von Jewgeni Prigoschin bereits weitreichende Auswirkungen auf die russische Kommandostruktur hat. Das berichtet die US-Denkfabrik Institute for the Study of War ISW.



Ein prominenter russischer Militärblogger behauptet, Wagners Rebellion habe zu «gross angelegten Säuberungen» unter den Führungskadern der russischen Streitkräfte geführt und das russische Verteidigungsministerium unterziehe sich derzeit einem «Crashtest» auf Loyalität gegenüber Kremlchef Wladimir Putin. Der Militärblogger spekuliert weiter, der russische Föderale Schutzdienst (FSO) führe eine Überprüfung der Militärführung sowie der einzelnen Kommandanten der Einheiten durch.