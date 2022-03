Tessiner Chalet : Wladimir Putin soll seine Freundin und Kinder in der Schweiz verstecken

Laut «Page Six» halten sich die mutmassliche Geliebte und die Kinder des russischen Präsidenten derzeit im Tessin auf – dort, wo sie auch zur Welt gekommen sein sollen.

Bevor Wladimir Putin (69) als einer der berüchtigtsten Politiker der Welt an die Macht kam, lebte er in erster Linie die Rolle eines Familienvaters aus – hier in den 1990er-Jahren.

Wladimir Putins (69) mutmassliche Geliebte Alina Kabaeva (38) soll sich laut «Page Six» mit ihren vier kleinen Kindern in der Schweiz aufhalten, wie anonyme Quellen dem Online-Portal verraten haben. «Während Putin seinen Angriff auf die Ukraine ausführt, unschuldige Bürgerinnen und Bürger angreift und eine Flüchtlingskrise verursacht, versteckt sich seine Familie in einem privaten und sehr sicheren Chalet irgendwo in der Schweiz – zumindest vorerst», wird die Quelle zitiert.



Kabaeva soll mehreren Medienberichten zufolge, wie etwa dem von «Page Six», vier Kinder mit dem russischen Präsidenten haben. Die Quellen besagen, dass sie siebenjährige Zwillingstöchter teilen sollen, die im Februar 2015 in der Schweiz geboren wurden. Es wird zudem vermutet, dass sie zwei weitere Söhne haben. «Alina hat zwei Jungen und Zwillingsmädchen mit Putin, die in der Schweiz zur Welt kamen», so die Insider. Und weiter: «Die Kinder haben alle Schweizer Pässe, und ich nehme an, die Eltern auch.»