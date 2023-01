So reagieren die Ukraine und der Westen auf die Waffenruhe

Reaktionen auf Waffenstillstand : «Wladimir Putin versucht gerade, sich etwas Luft zu verschaffen»

Erstmals hat Kremlchef Wladimir Putin im Ukraine-Krieg eine Feuerpause angeordnet. In der Ukraine und westlichen Ländern fallen die Reaktionen darauf verhalten bis offen ablehnend aus.

1 / 7 Russlands Präsident Wladimir Putin hat erstmals seit Kriegsbeginn in der Ukraine eine Waffenruhe für die gesamte Front verkündet. AFP Die Feuerpause solle von Freitagmittag bis Samstagabend und damit 36 Stunden dauern, wie der Kreml am Donnerstag mitteilte. AFP In den Kampfgebieten lebten viele orthodoxe Bürger, denen die Möglichkeit gegeben werden solle, Weihnachten an den Gottesdiensten teilzunehmen, hiess es in der Anweisung Putins … AFP

Darum gehts Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine 36-stündige Waffenruhe in der Ukraine während des orthodoxen Weihnachtsfests angekündigt.

Die Ukraine bezeichnete das umgehend als «reine Propaganda-Geste».

Auch aus Deutschland und den USA kam deutliche Kritik an Moskau.

Erstmals seit Kriegsbeginn hat Moskau eine Waffenruhe entlang der gesamten Front in der Ukraine angeordnet – für 36 Stunden während des orthodoxen Weihnachtsfests. Wörtlich steht in Putins Anordnung: «Unter Berücksichtigung des Aufrufs von Patriarch Kirill beauftrage ich das russische Verteidigungsministerium vom 6. Januar zwölf Uhr mittags (zehn Uhr MEZ) bis 7. Januar 24 Uhr (22 Uhr MEZ) eine Feuerpause entlang der gesamten Linie der bewaffneten Auseinandersetzung in der Ukraine in Kraft zu setzen.»

Doch Putins Ankündigung stiess in der Ukraine und in westlichen Ländern auf wenig Anklang. Beobachter in Kiew gingen davon aus, dass sich die Lage an den Fronten im Osten und Süden des angegriffenen Landes wohl kaum verändern werde. Zudem äusserten sich bereits einige Politiker offen und ablehnend zu den Plänen des Kreml.

Selenski-Berater spricht von «zynischer Falle»

Moskau rief Kiew auf, die Waffen ebenfalls zeitweise schweigen zu lassen – doch dort lehnt man wütend ab. Mychajlo Podoljak, Berater im ukrainischen Präsidentenbüro, sprach von einer «zynischen Falle» und von «Heuchelei». «Russland muss die besetzten Gebiete verlassen – nur dann wird es eine ‹zeitweilige Waffenruhe› geben», schrieb er auf Twitter mit Blick auf die völkerrechtswidrig annektierten Gebiete Cherson, Saporischschja, Luhansk, Donezk sowie die Schwarzmeer-Halbinsel Krim.

Im Gegensatz zum russischen Gegner greife die Ukraine kein fremdes Territorium an und töte keine Zivilisten. «Dies ist eine reine Propaganda-Geste», fügte er in einer Erklärung hinzu.

Biden sieht Putin in der Defensive

US-Präsident Joe Biden hat die, anlässlich des orthodoxen Weihnachtsfests, angeordnete Feuerpause in der Ukraine als Versuch Moskaus kritisiert, sich eine Atempause zu verschaffen. Putin sei am 25. Dezember und Neujahr dazu bereit gewesen, «Krankenhäuser, Kindergärten und Kirchen zu bombardieren», sagte Biden am Donnerstag in Washington. «Ich denke, er versucht gerade, sich etwas Luft zu verschaffen», sagte Biden.

Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock hat die kurzzeitige Waffenruhe für die Ukraine kritisiert. «Eine sogenannte Feuerpause bringt den Menschen, die unter russischer Besatzung in täglicher Angst leben, weder Freiheit noch Sicherheit», schrieb Baerbock am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Putin wolle offenbar «den Krieg fortsetzen, nach kurzer Unterbrechung». Wenn Putin Frieden wollte, würde er «seine Soldaten nach Hause holen, und der Krieg wäre vorbei», erklärte Baerbock weiter. Berlin werde indes «die Ukrainer*innen weiter unterstützen – damit sie wieder in Frieden und Selbstbestimmung leben können».

Die deutsche Bundesregierung hatte zurückhaltend auf die angekündigte Feuerpause reagiert. «Wir haben die Ankündigung zur Kenntnis genommen», sagte ein Regierungssprecher am Donnerstag in Berlin. «Jedes Einstellen der Kampfhandlungen trägt dazu bei, Menschenleben zu retten.» Es bleibe aber dabei, dass Russland seine Truppen vollständig aus der Ukraine abziehen müsse und so diesen Krieg jederzeit beenden kann. «Dazu fordern wir Russland weiter auf.»

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.