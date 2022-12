Wladimir Putin betrunken? Video sorgt für Aufsehen

In dem Video, das zurzeit rege auf Twitter geteilt wird, sieht man den russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem vornehmen Saal, wie er eine Rede hält. In seiner Hand hält er ein Glas, welches Champagner zu beinhalten scheint. Er spricht über die russischen Angriffe in der Ukraine und nuschelt dabei. Es werde im Moment viel Lärm um ihre Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur gemacht. «Ja, wir tun es, aber wer hat zuerst damit angefangen?», sagt Putin. Belegen sollen seine Aussagen dann die Aufzählung mehrerer Attacken der Ukrainer in Russland, darunter die Explosionen auf der Krim-Brücke sowie der Angriff auf die Stromleitungen des Kernkraftwerks Kursk.