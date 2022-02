Ukraine-Konflikt – «Wladimir Putin wird die Situation weiter eskalieren lassen» 

Bei einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte der russische Präsident Wladimir Putin am Dienstag in Moskau, dass Russland keinen neuen Krieg in Europa wolle.

Bei einem Treffen mit Präsident Putin am Montag hat sich sein Aussenminister für weitere Verhandlungen ausgesprochen. Für Sie kein Zeichen, dass der Kreml im Ukraine-Konflikt jetzt doch auf eine friedliche Lösung setzen will?

Das war ein orchestriertes, im Voraus genau abgesprochenes Treffen, das eine Botschaft an den Westen vermitteln sollte: Man zeigt sich offen für diplomatische Lösungen, zumindest rhetorisch. Aber in Wirklichkeit hat sich Russlands Position nicht verändert. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Russland die Ukraine im Osten angreifen wird. Dafür dürfte eine angebliche Provokation zum Vorwand für den Einmarsch genommen werden.

Der 16. Februar wird als Tag eines russischen Einmarschs genannt, weil dann der Zusammenzug der russischen Sturmtruppen an der ukrainischen Grenze und den besetzten Gebieten abgeschlossen sein wird. Ich würde mich nicht auf dieses Datum fixieren. Doch Moskau wird seine Truppen an der Grenze zur Ukraine weder abziehen noch sein Ziel ändern, nämlich die Ukraine wieder in seinen Einflussbereich zurückholen. Ich gehe von einer Eskalation aus, gerade im Osten der Ukraine, aber nicht von einem vollwertigen Krieg gegen das ganze Land und Grossstädten wie Kiew. Und das kann jederzeit passieren, die Voraussetzungen dafür sind ja mit mittlerweile 140’000 russischen Sturmtruppen an unseren Grenzen, in den besetzten Gebieten Luhansk, Donetsk und auf der Krim gegeben.