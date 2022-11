Russische Geheimdienstquelle: «Wladimir Putin wird regelmässig mit Steroiden vollgepumpt»

Gerüchte, dass Putin an gesundheitlichen Problemen leidet, kursieren schon seit Monaten. Eine Aufnahme von Mitte April zeigt, wie der Staatschef sich während einer Sitzung an einem Tisch festklammert.

«Ich kann bestätigen, dass bei ihm die Parkinson-Krankheit im Frühstadium diagnostiziert wurde, aber sie ist bereits am Fortschreiten», schreibe der Insider der russischen Sicherheitsdienste in E-Mails, die «The Sun» vorliegen. Das werde jedoch auf jede erdenkliche Weise geleugnet und vertuscht.

Aufgeschwollenes Gesicht und Gedächtnislücken

Immer wieder tauchen Videos auf, die die Gerüchte befeuern. Erst Anfang September hatte Putin sich bei einem Auftritt in einer Schule seltsam verhalten. In Videos sieht Putin sichtlich unwohl aus, seine Beine bewegen sich teils zitternd und zuckend hin und her, in anderen Aufnahmen ist zu sehen, wie er sich an der Stuhllehne festklammert. Wie britische Medien übereinstimmend berichten, mussten die Schülerinnen und Schüler, die zu dem Besuch des Staatschefs eingeladen waren, zuvor eine zweiwöchige Quarantäne absolvieren.