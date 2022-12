Neujahrsrede : Wladimir Putin zeigt sich verbittert – «der Westen hat gelogen»

Der russische Präsident zeichnet seine Neujahrsansprache in diesem Jahr in einer militärischen Einrichtung auf. Er sieht Russland als Opfer.

Der Kreml lässt Kritik in Russland am militärischen Einsatz in der Ukraine nicht zu.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Neujahrsansprache in Kriegszeiten diesmal umgeben von Soldaten aufzeichnen lassen. «Es war ein Jahr schwerer, notwendiger Entscheidungen, wichtiger Schritte zum Erhalt der vollen Souveränität Russlands und mit einer gewaltigen Konsolidierung in unserer Gesellschaft», sagte Putin in der am Samstag ausgestrahlten Rede, die etwa auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka schon zu sehen war. Dort hatte am Nachmittag deutscher Zeit – bei elf Stunden Zeitunterschied – schon das Jahr 2023 begonnen. Am Samstag beschoss Russland die Ukraine wieder mit Raketen.