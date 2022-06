Ukraine-Krieg: Wladimir Putins bester Scharfschütze im Kampf getötet

In den sozialen Medien wird Kislinsky als «Held» gepriesen, an den man sich «ewig erinnern» werde.

Mehrere russische Kanäle auf Telegram und VK, einem russischen sozialen Netzwerk, berichteten, dass Kislinsky bei Kämpfen in Donezk ums Leben gekommen sei. «Er fiel im Kampf gegen den Nationalsozialismus; er fiel bei der Verteidigung des russischen Volkes und des russischen Landes», heisst es in den Posts.

Mitglied der 22. Spetsnaz-Brigade

Der als Scharfschütze ausgebildete Kislinsky kämpfte an der Front mit der 22. Spetsnaz-Brigade. Vor seinem Tod hatte der Soldat seine Beweggründe für die Teilnahme am Einmarsch in die Ukraine erklärt und in einem Video vor einem Panzer mit dem «Z»-Symbol gesagt, dass «sein Grossvater dem Nazi-Abschaum nicht den Garaus machen konnte, wir aber schon». Wie die US-Zeitschrift «Newsweek» schreibt, seien beide Grossväter Kislinskys im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen.