Vera Putina (97): Wladimir Putins «geheime Mutter» gestorben

1 / 4 Vera Putina behauptete seit 1999, dass sie die leibliche Mutter von Wladimir Putin sei. Youtube/Miklós Vincze So sei der russische Präsident einer Affäre entsprungen. imago/ZUMA Press Dieses Bild soll Wladimir Putin mit Maria Iwanowna Putina, die der russische Präsident in seiner Autobiografie seine leibliche Mutter nennt, im Juli 1958 zeigen. Archiv

Darum gehts Vera Putina ist im Alter von 97 Jahren gestorben.

Die Frau behauptete seit Jahrzehnten, Putins leibliche Mutter zu sein – dieser sei einer Affäre entsprungen.

Zwei Journalisten, die zu Wladimir Putins Kindheit recherchierten, kamen auf mysteriöse Weise ums Leben.

In Wladimir Putins Autobiographie heisst es, er wäre in St. Petersburg geboren und aufgewachsen. Als seine Eltern bezeichnet der russische Langzeitpräsident Wladimir Spiridonowitsch Putin und Maria Iwanowna Putina, die beide kurz vor Putins Ernennung zum Präsidenten im Jahr 2000 verstarben. Doch es gab da eine Frau, die sich dieser Geschichte entgegenstellte: Die im Alter von 97 Jahren verstorbene Vera Putina aus Georgien.

Putin soll einer Affäre entsprungen sein

Über Jahrzehnte hatte die Frau aus dem Dorf Metechi im Ex-Sowjetstaat Georgien behauptet, Wladimir Putins leibliche Mutter zu sein. Putin sei aus einer Affäre mit einem verheirateten Mann entstanden, so Putina. Georgische Quellen der britischen Tageszeitung «The Sun» bestätigten nun, dass die Frau in Georgiens Hauptstadt Tiflis an «Altersschwäche» verstorben sei – am Dienstag wurde sie demnach in Metechi beigesetzt.

Sie wurde am 6. September 1926 im Dorf Metechi nahe der Kleinstadt Otschor im Ural geboren, wo sie auch zur Schule ging. Die gelernte Landmaschinen-Mechanikerin habe sich im Zuge einer Weiterbildung in den verheirateten Priwalow Platon verliebt und wurde schwanger. Eigenen Angaben zufolge brachte Putina am 7. Oktober 1950 unehelich Wladimir Putin zur Welt – genau zwei Jahre vor seinem offiziellen Geburtstag. Putins erste Jahre seien von Abneigung und Vernachlässigung geprägt gewesen.

Der georgische Stiefvater, den Vera später heiratete, soll ihm das Leben zur Hölle gemacht haben: «Er hat oft gedroht, dass er ‹den Bastard› aus seinem Haus schmeissen würde», erzählte die Frau in einem ihrer letzten Interviews mit der «Sun». Im Alter von zehn Jahren habe sie den jungen Wladimir zu ihren Grosseltern geschickt.

Tode im Zusammenhang mit Vera werfen Fragen auf

1999 habe sie ihn schliesslich im Fernsehen gesehen – und bereits kurze Zeit später Besuch von Leuten erhalten, die Druck auf sie ausgeübt hätten, Stillschweigen zu bewahren. Ähnliches berichtet eine Frau, die den heutigen Präsidenten früher unterrichtet haben soll.

Die Theorie, dass Putin tatsächlich einer Affäre entsprungen sein könnte, wird durch den Tod des russischen Journalisten Artiom Borowik zusätzlich befeuert. Dieser starb bei einem Flugzeugabsturz, während er an einer Doku über Putins Kindheit arbeitete, bei der auch Vera zu Wort kommen sollte. Auch der italienische Journalist Antonio Russo soll vor seinem Tod zu Vera Putina recherchiert haben.

«Wladimir ist wütend wegen dem, was ich getan habe»

«Mein Traum ist es, nicht zu sterben, ohne dass Wowa [Koseform von Wladimir] mich sieht und wenigstens einmal mit mir spricht», meinte Vera Putina im «Sun»-Interview hoffnungsvoll. «Ich sehe ihn oft in meinen Träumen, aber er will nicht mit mir reden. Sowohl im Leben als auch im Traum ist er wütend wegen dem, was ich getan habe, er kann mir nicht verzeihen.»

Putin selbst hat sich nie zu den Behauptungen der Georgierin geäussert und gibt in seiner Autobiografie Wladimir Spiridonowitsch Putin und Maria Iwanowna Putina als seine Eltern an, die beide kurz vor seiner Ernennung zum Präsidenten gestorben sind. Mit dem Tod von Vera Putina dürfte auch das Thema um Putins Geburt endgültig von der Bildfläche verschwinden.

