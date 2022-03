Vladimir Putins wirres Familienleben ist durchzogen von Geheimnissen

Kinder, Scheidung, Affären : Wladimir Putins wirres Familienleben ist durchzogen von Geheimnissen

Aus der Ehe des russischen Präsidenten und Ljudmila gehen zwei Töchter hervor. Weitere Kinder soll er mit ehemaligen Geliebten haben. So tickt er als Familienvater.

Darum gehts Dass Wladimir Putin (69) mutmasslich eine uneheliche Tochter hat, hätte eigentlich nie ans Licht kommen sollen.

Der russische Staatschef hat noch zwei weitere Kinder, die Genetikerin Maria Vorontsova (36) und die Mathematikerin und Rock-and-Roll-Tänzerin Katerina Tikhonova (35).

Die beiden entstammen Putins Ehe mit Stewardess Ljudmila Alexandrowna Otscheretnaja (64), die von 1983 bis 2014 andauerte.

Wo und unter welchen Umständen Putins Kinder und ehemalige Partnerinnen heute leben, ist kaum bekannt.

Wladimir Putin (69) hat sein Privatleben immer geheim gehalten – so sehr, dass er selbst die Identität seiner beiden ehelichen Töchter nie öffentlich bestätigt hat. «Ich habe ein Privatleben, in das sich keiner einmischen soll», betonte Putin mehrfach auf seinen jährlichen Pressekonferenzen und prangerte «diejenigen Journalistinnen und Journalisten an, die mit ihren Nasen und erotischen Fantasien in das Leben anderer eindringen».

Dennoch gibt es bekannte Eckdaten rund um Putins Familienleben. So heiratet er im Jahr 1983 die Stewardess Ljudmila Alexandrowna Otscheretnaja (64). Mit ihr hat der russische Staatsmann zwei Töchter: Die Genetikerin Maria Vorontsova (36) und die Mathematikerin und Rock-and-Roll-Tänzerin Katerina Tikhonova (35). Die beiden sollen in Deutschland aufgewachsen sein, bis die Familie 1996 nach Moskau ausgewandert sein soll. Unter falschem Namen sollen Putins Töchter an der Universität St. Petersburg studiert haben.

«Toller Vater»

Ein einziges Mal traten Maria und Katerina öffentlich auf – bei der Einsetzung ihres Vaters in das Präsidentenamt im Jahr 2000. Damals erzählten sie vom Leben als Töchter einer der mächtigsten Männer der Welt. Sie könnten nicht mehr in eine normale Schule gehen, sondern hätten Privatlehrer, zitierte das Magazin «Newsweek». Ehefrau Ljudmila äusserte sich ebenfalls öffentlich und schwärmte, dass Putin ein toller Vater sei. «Er liebt die Mädchen wirklich sehr. Nicht alle Männer behandeln ihre Mädchen so liebevoll wie er. Und er verwöhnt sie», zitierte das Magazin.

Im Jahr 2014 lies sich das Paar scheiden, wie Putin gegenüber der Nachrichtenagentur Itar-Tass bestätigte. «Es war eine gemeinsame Entscheidung», sagte er in einem Fernsehinterview. Das bestätigte auch Ljudmila: «Unsere Ehe ist zu Ende – aufgrund der Tatsache, dass wir uns praktisch nie sehen. Wladimir versinkt in Arbeit, unsere Töchter sind erwachsen und führen ihr eigenes Leben.» Der Präsident sagte seinerseits: «Mein ganzes Leben und meine Arbeit finden in der Öffentlichkeit statt. Manche mögen das, andere nicht.»

Putin soll zwei weitere Kinder haben …

Der Russe soll mehreren Medienberichten zufolge zwei weitere Kinder haben – von seiner mutmasslichen Geliebten, der Sportgymnastin Alina Kabajewa (38). Dies wurde allerdings nie bestätigt oder final belegt. Schliesslich war Putin noch mit Ljudmila verheiratet, als seine Geliebte ein erstes Kind auf die Welt gebracht haben soll. Sohn Dmitri soll 2009 zur Welt gekommen sein, eine Tochter mit unbekanntem Namen drei Jahre später.

… und eine uneheliche Tochter

Laut einer Recherche russischer Investigativ-Journalistinnen und -Journalisten der Seite «Proekt» soll Putin ein weiteres Kind haben: Die im Jahr 2003 geboren Elizaveta Rozova (18). Die mutmassliche Teenie-Tochter von Putin bekommt derzeit den Zorn gegen ihren Vater zu spüren und wird auf Instagram mit üblen Beleidigungen überhäuft.

Die Mutter von Elizaveta soll Putins ehemalige Haushälterin Svetlana Kriwonogich sein, wie «The Sun» berichtet. Die heute 47-Jährige arbeitete als Teenager als Putzfrau in einem Laden in Leningrad, bevor sie laut «Proekt» eine Universität besuchte. Anfang der 1990er-Jahre, als Putin stellvertretender Bürgermeister von St. Petersburg war, soll die Liebesbeziehung der beiden begonnen haben. Putins Sprecher Dmitri Peskow wies die Vorwürfe allerdings stets zurück.

