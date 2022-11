Yvon Mvogo verpasst WM wegen Oberschenkelverletzung

Oberschenkelverletzung : WM-Aus für Nati-Goalie Yvon Mvogo

Nati-Goalie Yvon Mvogo fällt definitiv für das WM-Turnier in Katar aus. Das teilt sein Club Lorient am Dienstagabend mit.

Der 28-Jährige hat sich am Wochenende im Ligaspiel gegen PSG eine Verletzung zugezogen.

Yvon Mvogo verpasst die WM in Katar.

Der grosse WM-Traum von Yvon Mvogo ist geplatzt. Der Lorient-Goalie hat sich am Sonntag im Ligue-1-Spiel gegen Tabellenführer PSG eine Oberschenkelverletzung zugezogen und musste ausgewechselt werden. Nun fällt der 28-Jährige definitiv für das Turnier in Katar aus, wie sein Club am Dienstagabend mitteilt.