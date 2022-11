Aufruf: Fussball-WM in Katar – schaust du oder boykottierst du?

Am Wochenende machten mehrere Fans in der deutschen Bundesliga ihren Unmut laut.

«Boycott Qatar 2022» – am Wochenende zeigten Bundesliga-Fans ihren Frust. In Fanprotesten kritisierten Anhänger mehrerer Bundesliga-Teams die WM in Katar. Mit Plakaten riefen sie zum Boykott der WM auf. «15’000 Tote für 5760 Minuten Fussball! Schämt euch», heisst es in Berlin, «auf dem Rücken Tausender Menschenleben rein in den nächsten Geldregen – Boycott Qatar», in Dortmund.



Wie stehst du zur WM? Schaust du kein einziges Spiel oder kannst du dich dem Fussball nicht entziehen? Oder lässt dich die Kritik kalt und du schaust jede Partie? Erzähl es uns im Formular!