Fussball-WM: WM-Boykott polarisiert – «Ich schaue jedes Spiel»

20. November, 17 Uhr, Katar gegen Ecuador: In wenigen Tagen startet die WM, doch die Kritik gegen den gastgebenden Wüstenstaat trübt die Vorfreude. Mit schweren Vorwürfen zu Menschenrechtsverletzungen , unzähligen toten Arbeitenden und gelebter Homophobie überschatten politische Inhalte die sportliche Diskussion. Selbst der ehemalige Fifa-Präsident Sepp Blatter freut sich zwar auf den Fussball, bezeichnet die Vergabe nach Katar aber nachträglich als «Irrtum». Laut Soziologe Ueli Mäder geht es vielen wie Sepp Blatter. «Viele Fans sind unschlüssig. Die einen befürchten, dass die WM in Katar viel Unrecht beschönigt und legitimiert.» Sie würden Katar dafür kritisieren, kein Rechtsstaat zu sein und Menschenrechte zu verletzten. Sie sagen, man hätte die Vergabe verhindern und ein Boykott früher lancieren müssen.

«Andere hingegen hoffen, dass die Verhältnisse in Katar durch die öffentliche Aufmerksamkeit nun transparenter und humaner werden», so Mäder. Viele hätten ein schlechtes Gewissen, wenn sie die WM schauen. Darum lassen sie es lieber. Ich kenne nur wenige Fans, denen es völlig egal ist, dass Katar der Gastgeber ist.

«Die WM beschert mir im Leben die schönsten Erinnerungen»

«Ich freue mich extrem», schreibt J.F.* (23). «Mir sind die negativen Argumente bewusst, aber die Fifa und die WM haben mir in meinem Leben als Fussballfan die schönsten Momente und Erinnerungen beschert.» Auch T.S.* (29) sieht über die Kritik hinweg: «Ich schaue jedes Spiel.»



Auch bei anderen Leserinnen und Lesern überwiegt die Liebe zum Sport. «Fussball ist meine Leidenschaft. Es ist unmöglich, das Turnier zu verpassen. Die besten Spieler der Welt werden spielen», so B.W.* «Die Spieler können schliesslich nichts dafür», schreibt J.F.* (59), «ich würde mich unglaublich ärgern, wenn die Schweiz Weltmeister würde und ich war nicht dabei wäre.»



Für viele kommt der Boykott ohnehin zu spät. «Es ist beschämend, dass es überhaupt so weit kommen konnte», schreibt S.H.* (33). «Das Turnier jetzt nicht zu schauen, hilft leider niemanden mehr.» Auch für S.S.* (38) und J.A.* (25) erübrigt sich eine Diskussion. «Das Geld ist bereits ausgegeben und die Stadien sind gebaut, da kann man die WM auch verfolgen» , so S.* «Es ist tragisch und unmenschlich, was passiert ist, aber die Toten kommen so auch nicht wieder zurück», schreibt J.*