Nadia Nadim erfährt im Live-TV vom Tod ihrer Mutter

Dänische Ex-Nationalspielerin : WM-Expertin Nadia Nadim (34) erfährt im Live-TV vom Tod ihrer Mutter

Während die dänische Nationalspielerin Nadia Nadim an einer Live-Sendung im britischen Fernsehen zur Fussball-WM in Katar teilnahm, erfuhr sie vom Tod ihrer Mutter.

«Ich liebe dich und ich werde dich wiedersehen»

«Worte können nicht beschreiben, was ich fühle», schrieb die ehemalige Spielerin von Manchester City und Paris Saint-Germain am Mittwoch auf Instagram und teilte dazu ein schwarzes Bild. «Ich habe die wichtigste Person in meinem Leben verloren und es passierte so plötzlich und unerwartet. Sie war erst 57.»