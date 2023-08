WM-Final: England-Star Lauren James wird mit Pelé verglichen

Am Sonntag steht der WM-Final der Frauen zwischen England und Spanien an.

Englands Shootingstar hat Glück. Lauren James sah nach ihrem Tritt im Achtelfinal gegen Nigeria die Rote Karte und kassierte daraufhin zwei Spielsperren. Weil die Engländerinnen sich vom Aus des 21-jährigen Talentes aber nicht beirren liessen und bis in den Final marschierten , hat James nun die Chance, mit ihrem Team den WM-Titel zu gewinnen.

Trainerin Sarina Wiegman ist happy, dass sie wieder auf die Chelsea-Spielerin zurückgreifen kann. Das bestätigt sie vor dem Final gegen Spanien. Ihre Freude ist erklärbar mit der top WM-Statistik von James. Die 21-Jährige erzielte in den ersten drei Begegnungen drei Tore und gab ebenso viele Vorlagen. Doch wer ist diese junge Fussballerin?

«Besser als viele Spieler in der Premier League»

James spielt bei Chelsea und zählt zu den grössten Talenten im Frauenfussball. Zusammen mit ihrem Bruder Reece, auch Fussball-Star bei Chelsea, wuchs sie in London auf. Wie ihr Vater im vergangenen August gegenüber «The Sun» verriet, gab es für beide im Kindesalter nur den Fussball.

Als 16-Jährige debütierte sie 2017 für Arsenal. Damit war sie die zweitjüngste Spielerin in der Geschichte der Gunners. In jenem Jahr wurde sie zur besten Nachwuchsspielerin Englands ausgezeichnet. Es folgte ein Wechsel zu Manchester United und 2021 schliesslich der Transfer zu Chelsea. Im vergangenen Oktober gab sie ihr Länderspiel-Debüt.

Die Lobeshymnen auf die junge Engländerin überschlagen sich. England-Legende David Beckham lobt sie während der WM überschwänglich. Michy Batshuayi, Ex-Chelsea-Spieler, schwärmt auf X (ehemals Twitter) von James‘ Ballbehandlung: «Verdammt, Lauren hat einen besseren Abschluss als ich.» Auch Bruder Reece postet Kinderbilder und erklärt, wie «stolz» er sei. «Ich glaube, sie ist die beste Frauenfussballerin der Welt und wird es in den nächsten zehn bis 15 Jahren sein», sagt er. Und legt noch eins drauf: «Sie ist besser als viele männliche Stars in der Premier League.»

Lauren James wird mit Pelé verglichen

Shalit meint damit das reine Fussballerinnen-Gehalt ohne Sponsoring-Einnahmen. Derzeit gilt Australiens Sam Kerr als jene Kickerin in Europa, die den höchstdotierten Vertrag hat (rund 500’000 Franken im Jahr). Und auch in den USA liegen die Top-Jahresgehälter noch deutlich unter der Millionenmarke. Dass USA-Stars wie Alex Morgan mehrere Millionen verdienen, liegt an Werbe-Aktivitäten.