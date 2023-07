Fifa-Museum: WM-Trikot von Lionel Messi in Zürich

Dieses Shirt dürfte wohl nicht nur bei Trikotsammlerinnen und -sammlern auf grosse Begeisterung stossen. Ab sofort ist im Fifa-Museum in Zürich eines der WM-Final-Trikots von keinem Geringeren als Superstar Lionel Messi ausgestellt. Der Argentinier, der in der kommenden Saison für Inter Miami auflaufen wird, krönte beim Endspiel in Katar mit einem Sieg im Penaltyschiessen gegen Frankreich seine einzigartige Karriere.