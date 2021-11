Wegen Live-Reportage : WM-Gastgeber Katar verhaftet zwei norwegische Journalisten

Die Sicherheitskräfte haben zwei norwegische Journalisten festgenommen und Filmaufnahmen aus einem Lager für Wanderarbeiter gelöscht.

Die beiden Reporter wurden mehr als 30 Stunden festgehalten und kehrten am Mittwoch nach Norwegen zurück. Ministerpräsident Jonas Gahr Støre bezeichnete das Vorgehen der Behörden in Katar als inakzeptabel. Die Journalisten Halvor Ekeland und Lokman Ghorbani vom öffentlich-rechtlichen Rundfunksender NRK berichteten vor der Fussballweltmeisterschaft, die 2022 in Katar stattfindet, über die Zustände in einem Lager für Arbeitsmigranten. Die Regierung in Doha warf ihnen vor, ein Privatgrundstück betreten und ohne Erlaubnis gefilmt zu haben.