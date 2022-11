La’eeb, das Maskottchen der WM in Katar 2022 irritiert

Katar 2022 : Fifa setzt sich mit geisterhaftem WM-Maskottchen La’eeb in die Nesseln

Das WM-Maskottchen in Katar heisst La’eeb und spaltet die Meinung der Fans. Wir stellen es dir vor.

La’eeb heisst das Maskottchen für die WM in Katar, das bedeutet auf Arabisch «supertalentierter Spieler». Es sieht aus wie ein Geist, doch das ist es eben nicht, wie der Veranstalter korrigiert, sondern eine «Fantasiefigur». La’eeb soll nach dem Motto «Jetzt oder nie» Menschen ermutigen, an sich zu glauben. Gleichzeitig soll er allen die Freude am Fussball näher bringen. Die Figur trägt die Nationaltracht von Katar sowie einen Ball und soll bewusst freien Interpretationsspielraum lassen.

Laut dem WM-Gastgeber und der Fifa kommt La'eeb aus einer Parallelwelt, in der die Maskottchen aller WM-Turniere beheimatet sein sollen. Auf der Fifa-Homepage heisst es: «Es ist eine Welt, in der Ideen und Kreativität die Basis für Charaktere bilden, die in den Köpfen aller leben.»

Eine nette Überlegung – aber die Fifa hat sich mit dieser Figur in die Nesseln gesetzt. Denn die Fantasie-Figur, die einer Kufiya oder Kefije – einem arabischen Kopftuch – ähnelt, kommt nicht bei allen Fans gut an. So soll La’eeb unter anderem an die Geister der verstorbenen Arbeiter in Katar erinnern. Dieser Vorwurf wurde auf Twitter mehrfach erhoben.

