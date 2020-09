Es ist erst ihre zweite Profisaison – und das mit 29 Jahren. Doch Marlen Reusser reiht Medaille an Medaille. Nach Bronze an der EM kam heute Silber an der WM in Imola dazu. Bereits zur Halbzeit hatte Reusser an zweiter Stelle gelegen. Im Ziel blieb es bei Silber, sie musste sich nur Anna van der Breggen geschlagen geben. Die Niederländerin gewann ihren ersten Titel, nachdem sie sich zuvor viermal mit WM-Silber begnügen hatte müssen.