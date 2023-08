WM-Prämie: Jede Nati-Spielerin erhält gleich viel Geld

Dennoch erhalten auch sie 52’000 Franken an WM-Prämie.

Gegen Spanien gab es im WM-Achtelfinal für die Frauen-Nati ein 1:5-Debakel. Dennoch regnet es für die Schweizer Nationalspielerinnen Geld. Jede erhält nun umgerechnet 52’000 Franken an persönlicher WM-Prämie von der Fifa. Die Preisgelder sind garantiert. Das bestätigen der Fussball-Weltverband und der Schweizerische Fussballverband. Die Spielergewerkschaft Fifpro will die Überweisungen überwachen.

Wenn die Schweizerinnen in der Gruppenphase rausgeflogen wären, hätten alle 26’000 Franken erhalten. Noch nie hat die Fifa so viel Prämien bei einer Frauen-WM ausgeschüttet wie jetzt. Die Beiträge für jede Runde findest du unten in der Box.