WM-Prämien: So viel Geld kassieren die Spielerinnen von der Fifa

An der WM 2023 gibt es für die Spielerinnen so hohe Prämien wie noch nie. Dies loben die Schweizerinnen. Kritik gibt es dennoch – vor allem in anderen Verbänden.

Spielerinnen happy : So viele Prämien kassieren die Nati-Spielerinnen an der WM

In Neuseeland haben die Menschen grosse Freude an der Schweizer Frauen-Nati. 20 Minuten

Darum gehts Jede WM-Spielerin erhält für die Turnierteilnahme mindestens 26’000 Franken an Prämien.

Damit sind die ausgeschütteten Gelder so hoch wie noch nie.

Die Verbände verzichten jedoch auf eine eigenständige Aufstockung. Dafür gibt es Kritik.

Prämien sind so hoch wie noch nie

An der WM 2015 wurden knapp 15 Millionen Franken an Prämien für die WM-Spielerinnen ausgeschüttet – 2019 waren es 30 Millionen. An dieser WM beträgt der Gesamttopf fast 100 Millionen Franken. Im Vergleich: Bei den Männern in Katar wurden 380 Millionen Franken ausgeschüttet. Fifa-Präsident Gianni Infantino hat sich jedoch zum Ziel gesetzt, bei den nächsten Weltmeisterschaften 2026 (Männer) und 2027 (Frauen) gleiche Prämien auszuzahlen.

Für das aktuelle Turnier in Australien und Neuseeland erhält jede WM-Spielerin mindestens 30’000 US-Dollar (rund 26’000 Franken) – so viel wie noch nie. Der Betrag erhöht sich anschliessend für jede weitere Runde, die eine Nation im Turnier weiterkommt. Für die 23 Weltmeisterinnen gibt es am Ende je rund 233’000 Franken aufs Konto.

53 Millionen Franken werden von der Fifa zusätzlich an die Verbände je nach Platzierung ihrer Teams ausgeschüttet. Den Höchstbetrag von 3,7 Millionen Franken erhält der Verband, der die neuen Weltmeisterinnen stellt.

Preisgelder pro Spielerin an der WM

Preisgelder pro Verband an der WM

Nati-Spielerinnen zufrieden – Direktorin kritisiert Fifa

FCZ-Spielerin Nadine Riesen musste für die WM unbezahlt Urlaub nehmen. Sie arbeitet als Kinderbetreuerin. Riesen meint: «Die Prämienhöhe zeigt die grosse Wertschätzung.» Klar sei es schön, wenn es gleich viel wie bei den Männern wäre, aber: «Ich schaue nicht jeden Tag mein Bankkonto an, ich spiele, weil ich es gerne mache.»

Nati-Stürmerin Ana Maria Crnogorcevic: «Für uns Spielerinnen ist es sehr viel Geld. In teils Ländern sind 30’000 US-Dollar ein Jahreslohn. Wir haben im Team viele Spielerinnen, die arbeiten und jetzt unbezahlt Urlaub nehmen mussten.» Meriame Terchoun ist der gleichen Meinung: «Es ist das, was uns zusteht und wir verdienen.» Für Captain Lia Wälti sind die Prämien ein «fantastischer Gewinn».

Marion Daube, Nati Direktorin, sagt, dass es hohe Beiträge seien, was auch gut sei. Sie schlägt jedoch kritische Töne gegenüber dem Weltverband an. «Wir haben sehr lange darauf gewartet, welche Prämien die Fifa spricht.» Es sei «nervig» und «schwierig» gewesen, dass die Mitteilung schlussendlich sehr knapp gekommen sei (wenige Wochen vor dem Turnier, Anm. d. Red.). «Es ist nicht die Professionalität, die ich mir vorstelle», so Daube. «Schlussendlich haben wir uns aber sehr schnell geeinigt und die Spielerinnen sind zufrieden.»

Streitigkeiten bei anderen Verbänden

Australiens Fussballerinnen etwa griffen in einem Video die Fifa wegen der Preisgelder an und prangerten den Unterschied zu den Männer-Prämien an. Hinzu gibt es bei vielen Nationen Streit, weil die Verbände keine zusätzlichen Gelder zu jenen der Fifa zahlen wollen.

Auch der Schweizerische Fussballverband belässt es bei den Prämien der Fifa. Der SFV zahlt aber noch Taggelder. Diese sind im Gegensatz zu den Prämien nicht bei jeder Kickerin gleich hoch, sondern abhängig von verschiedenen Faktoren. Hinzu kommen Benefits wie Einzelzimmer oder ein eigener Teamkoch.

Freust du dich auf die WM? Ja. Nein. Ich freue mich auf schöne Tore.