 Virtuelle Demonstration: WM-Proteste finden nun auch im Metaverse statt

Die «Fifa World» ist eine offizielle von Fifa erstellte Welt, in der sich Spielerinnen und Spieler sammeln und Gegenstände erspielen können.

Daher starten nun die erste Proteste in der virtuellen Fifa-Welt in «Roblox».

WM-Gastgeber Katar sorgte in den letzten Wochen für negative Schlagzeilen.

Die Fussball-Weltmeisterschaft 2022 ist wohl die umstrittenste aller Zeiten. Proteste zu Arbeitsbedingungen in Katar rund um die WM und homophobe Aussagen vom WM-Botschafter sorgen für grossen Tumult. Während die Proteste in Katar zunehmen, wenn auch eingeschränkt aufgrund der Sicherheitsmassnahmen, hat eine Organisation die Demonstrationen auch virtuell weitergeführt. Und zwar im Online-Spiel «Roblox».

Diese Aktion organisiert hat die internationale Menschenrechtsorganisation «All Out». Die Metaverse-Welten in «Roblox» können auch von den Spielern selber kreiert werden. Fifa hat dort zur Feier der WM die «Fifa World» erschaffen. Dort können Spielerinnen und Spieler Fussball spielen, virtuelle Trikots gewinnen und mit der Community über die WM plaudern.

Ein Buchstabe für jeden Protestierenden

«All Out» organisierte dort bereits den ersten Protest. Die Avatare der Aktivisten und Aktivistinnen sammelten sich im Zentrum der «Fifa World», alle mit einem Buchstaben auf ihren virtuellen T-Shirt, welche dann gemeinsam in der Reihe aufgestellt einen Satz ergeben: «FIFA: UNPLAY THE HATE». So konnten sie verhindern, vom System verbannt zu werden.