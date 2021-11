Presseschau : «WM? Wir gehen dorthin und vielleicht gewinnen wir sie»

Die Schweiz fährt zur Fussball-Weltmeisterschaft 2022 nach Katar und Italien muss zittern. Wie die italienischen Medien darauf reagieren, lesen Sie in unserer Presseschau.

Jubelstürme in Rot in Luzern, blankes Entsetzen dagegen bei der italienischen Fussball-Nationalmannschaft nach ihrem WM-Qualifikationsspiel in Belfast. In der Schweiz war der Abpfiff am Montagabend noch nicht ertönt, da hielt es die Ersatzspieler und Betreuer vor Freude schon nicht mehr auf den Sitzen. Mit einem 4:0 (0:0) gegen Bulgarien sicherten sich die Eidgenossen den ersten Platz in der Gruppe C und schockten damit Italien. Der Europameister kam im Parallelspiel nicht über ein 0:0 bei Nordirland hinaus. Das sicher geglaubte Ticket für das Turnier 2022 in Katar ist futsch. Stattdessen geht es in die Playoffs, wo unangenehme Gegner wie Portugal, Schweden und Polen warten.