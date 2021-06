Wer in den Sommerferien ins Ausland verreisen will, benötigt in vielen Fällen einen negativen Coronatest. Kurz vor Ferienbeginn explodiert die Nachfrage. So sind beim Baselbieter Testzentrum alle Termine für nächstes Wochenende bereits ausgebucht.

Testcenter wegen Ferienbeginn am Limit : «Wo bekomme ich jetzt noch drei Antigenschnelltests am Samstag?»

1 / 5 Die Nachfrage nach Corona-Tests ist in den letzten Tagen stark angestiegen. Dies, weil in beiden Basel am Wochenende die Sommerferien beginnen. Euro-Airport Die Termine des Testcenters Muttenz beispielsweise sind am Wochenende bereits komplett ausgebucht. 20min/Celia Nogler Eine Userin fragte am Montag in der öffentlichen Facebookgruppe «Liestal Vernetzt» schon fast verzweifelt nach Alternativen für Corona-Tests. Screenshot Facebook

«Wer weiss, wo es am Samstag noch Platz gibt für drei Antigenschnelltests», fragte eine Userin am Montag fast schon verzweifelt in der öffentlichen Facebookgruppe «Liestal Vernetzt». Ihr Problem: Die Teststation Muttenz, das offizielle Testzentrum des Kantons, sei bereits ausgebucht. In Muttenz können seit Kurzem Termine im Voraus für Antigenschnelltests gebucht werden. Das Angebot wurde extra für Reisende lanciert, die einen negativen Test für Flugreisen oder einen Auslandsaufenthalt benötigen. Mit dem Test wird auch das offizielle Covid-Zertifikat ausgestellt.

Für das nächste Wochenende sind laut dem Mediensprecher des Kantonalen Kristenstabs Baselland Rolf Wirz 1800 Termine auf der Webseite des Testcenters freigeschaltet worden. Jedoch seien diese bereits ausgebucht. «Wir müssen damit rechnen, dass auch die normalen Corona-Tests dabei sind», so Wirz. Nicht nur für Reisende oder Clubbesucher, sondern auch für diejenigen, die Symptome zeigten. «Wir haben nur diese Kapazität. Wenn die Leute im Testzentrum keinen Termin erhalten, müssen sie sich eine Alternative suchen», sagt Wirz.

Alternativen gibt es einige. Zum Testen kann man, anders als beim Impfen, problemlos über die Kantonsgrenze. Im Labor Rothen etwa kann ohne Voranmeldung getestet werden. CEO Claude Rothen rechnet am Wochenende mit einem Run. «Wir rechnen von Donnerstag bis Samstag mit einem grossen Andrang und langen Wartezeiten.» Sie seien sich im Labor nicht sicher, ob sie alle Bedürfnisse abdecken können.

Noch viel freie Kapazität am Unispital

Anders jedoch sieht die Situation am Universitätsspital Basel aus. Laut der Mediensprecherin Caroline Johnson sei die Lage im Testzentrum stabil. «Wir kommen gut mit der Lage zurecht», so Johnson. Es sei keine Zunahme der Anzahl an Tests wegen den Ferien spürbar. «Momentan führen wir rund 150 Tests pro Tag durch», sagt Johnson. Hingegen sei eine Verschiebung des Grunds für den Test feststellbar. Es gebe weniger Kranke und mehr Personen, die aus anderen Gründen wie Reisen den Test durchführen lassen, so Johnson zu 20 Minuten. Im Testzentrum des Unispitals Basel könne ohne Termin ein Test gemacht werden.

Auch am Flughafen können Reisende sich testen lassen